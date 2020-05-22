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Мария Кожевникова заявила, что против обязательной вакцинации от коронавируса

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Мария Кожевникова заявила, что против обязательной вакцинации от коронавируса
Мария Кожевникова. Фото: соцсети

Экс-депутат Госдумы и актриса Мария Кожевникова заявила, что выступает против обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса COVID-19 в России. Артистка заявила, что в числе первых пойдет на митинг, если прививку сделают обязательной.

«Вакцина в любом случае риск. В связи с этим должно быть право выбора. Я не выступаю против или за вакцинацию. Я выступаю за выбор, и он должен быть. Для здорового человека прививка не опасна», - считает Кожевникова.

Она отметила, что лично знакома с людьми, у которых вакцинация сопровождалась побочными эффекты. Сама актриса призналась, что делать прививку не собирается. Она призвала людей получше изучить вопрос и сделать свой выбор.

АБ

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