Российские ученые провели неофициальные испытания вакцины от COVID-19 на людях

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22 мая 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Российские ученые провели неофициальное испытание вакцины от коронавируса COVID-19. Отмечается, что подопытными стали сами исследователи, тестирование препарата прошло успешно.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили», - сообщил директор исследовательского центра Александр Гринцбург. Он отметил, что после вакцинации у врачей выработался иммунитет к коронавирусной инфекции.

Отмечается, что вакцину протестировали не только врачи, но также организаторы доклинических исследований и технологи. По словам Гринцбурга, побочных эффектов на сегодняшний день не обнаружено.