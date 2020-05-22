Российские ученые провели неофициальные испытания вакцины от COVID-19 на людях

Российские ученые провели неофициальное испытание вакцины от коронавируса COVID-19. Отмечается, что подопытными стали сами исследователи, тестирование препарата прошло успешно.
«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили», - сообщил директор исследовательского центра Александр Гринцбург. Он отметил, что после вакцинации у врачей выработался иммунитет к коронавирусной инфекции.
Отмечается, что вакцину протестировали не только врачи, но также организаторы доклинических исследований и технологи. По словам Гринцбурга, побочных эффектов на сегодняшний день не обнаружено.