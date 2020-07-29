Политическая система США: кризис руководства на фоне новых выборов

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29 июля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Доцент кафедры американских исследований РГГУ, историк Ирина Акимушкина поделилась мнением о том, почему в Соединенных Штатах руководители разных уровней не справляются не только с COVID-19, но и с любыми другими проблемами подвластных им территорий.

Эксперт отмечает, что политическая система США, с точки зрения организации управления, считается лучшей в мире, и американские менеджеры любого звена и уровня знаний являются желанными кадрами для зарубежных и международных компаний и структур. Вместе с тем, у этой системы есть большой минус, который регулярно материализуется в моменты кризисов и при возникновении нестандартных ситуаций. По мнению историка, в Америке - мэры, губернаторы и даже президент - политические фигуры, появившиеся во власти на волне популизма и дешевых обещаний, и «у подавляющего большинства из них, как правило, нет личных данных и специальной подготовки для реального руководства той властной структурой, до которой они выборным путем дорвались».

«При этом, как только что-то кризисное случается со страной, штатом или даже среднего размера городом – к примеру, наводнение, заразный вирус, серьезный сбой в работе в метро или массовые уличные беспорядки, – все эти люди не имеют, как выясняется, никакого опыта, чтобы эффективно руководить ликвидацией последствий и контролировать ситуацию. Максимум что может такой мэр или губернатор сделать - выйти с протестующими на митинг и присоединиться популистски к недовольной толпе», - считает Ирина Акимушкина.

По ее словам, такие руководители не имеют опыта долгосрочного планирования и подготовки к различным нестандартным ситуациям.

«Помню, как мне довелось побывать в Новом Орлеане в 2004 году сразу после катастрофического наводнения, и что поразило больше всего - всеми спасательными работами, охраной магазинов и домов от мародеров, спасением оказавшихся отрезанными от коммуникаций пострадавших занимались национальные гвардейцы. А мэр Нового Орлеана, увидев, как огромные волны накатываются со стороны залива на город, взял… и сбежал. И вдали от шума городского выжидал, когда ситуация «сама по себе» нормализуется - благо всю его работу сделали тогда солдаты и офицеры американской армии», - делится наблюдениями доцент РГГУ.

Ирина Акимушкина обращает внимание на то, что еще после вспышки гриппа Sars мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио и губернатору штата Эндрю Куомо было предписано иметь все необходимые запасы на случай чрезвычайного положения. Но они оказались не готовы. Когда пришел новый вирус – и у города и штата не оказалось в наличии ни масок, ни медицинской одежды, ни вентиляторов, ни даже минимального количества коек в госпиталях.

«Самое удивительное, что с приближением президентских выборов в Америке вновь на первый план у кандидатов выходит словесная перепалка: кто больше избирателям наобещает, кто обвинит соперника в том, что тот «не умеет эффективно работать», а если изберут меня, то все проблемы тут же будут решены. Только, исходя из опыта последних лет, очень даже вероятно, что Соединенные Штаты столкнутся на всех уровнях (кто бы ни победил в ноябре) с новыми, куда более серьезными вызовами, чем нынешние. А красивыми словами и обещаниями «взять ситуацию под контроль» с ними вряд ли можно справиться. Вне зависимости от партийной принадлежности, возраста кандидатов и количества проголосовавших за того или иного персонажа», - заключает эксперт.