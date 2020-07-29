Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии
29 июля 2020, 18:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал во Дворце независимости срочное совещание с членами Совета безопасности. Оно связано с задержанием 33 иностранных боевиков, предположительно бойцов "ЧВК Вагнера".
"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер поручил немедленно обратиться к России за разъяснениями.
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