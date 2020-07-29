Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии

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29 июля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал во Дворце независимости срочное совещание с членами Совета безопасности. Оно связано с задержанием 33 иностранных боевиков, предположительно бойцов "ЧВК Вагнера".

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер поручил немедленно обратиться к России за разъяснениями.



Белорусский государственный телеканал показал видео задержания «российских боевиков ЧВК». В Госдуме сомневаются в правдивости информации о российских боевиках в Белоруссии. Информация о задержании в Белоруссии россиян, якобы входящих в ЧВК "Вагнер", требует проверки правоохранительными органами, России и Белоруссии нужно взаимодействовать по этому вопросу, считает сенатор Алексей Кондратьев.

В Белоруссии задержали не "вагнеров", выяснили "АН".