В Госдуме сомневаются в правдивости информации о российских боевиках в Белоруссии

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29 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт Госдумы РФ

Сообщение о задержании в Белоруссии боевиков российской частной военной компании «Вагнер» вызывает сомнение. Об этом заявил зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий заявил, что «убежден в том, что это не соответствует действительности», и добавил, что «в любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России».

По мнению главы думского комитета, президент Белоруссии «просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов».

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков ЧВК «Вагнер».