В Госдуме сомневаются в правдивости информации о российских боевиках в Белоруссии
29 июля 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Сообщение о задержании в Белоруссии боевиков российской частной военной компании «Вагнер» вызывает сомнение. Об этом заявил зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Парламентарий заявил, что «убежден в том, что это не соответствует действительности», и добавил, что «в любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России».
По мнению главы думского комитета, президент Белоруссии «просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов».
Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков ЧВК «Вагнер».
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