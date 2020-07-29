В Совфеде прокомментировали информацию о задержании россиян в Белоруссии

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29 июля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Совет Федерации, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Информация о задержании в Белоруссии россиян, якобы входящих в ЧВК "Вагнер", требует проверки правоохранительными органами, России и Белоруссии нужно взаимодействовать по этому вопросу, считает сенатор Алексей Кондратьев.

Полковник ГРУ отметил, что частные структуры не имеют ничего общего с государственной политикой. Надо выяснить, к какой организации относятся задержанные. "В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК", - сказал Кондратьев.

Правоохранительные органы Белоруссии объявили о задержании 33 "российских боевиков" из частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии о задержании россиян в стране.

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал видео задержания .

В Госдуме сомневаются в правдивости информации о российских боевиках в Белоруссии.