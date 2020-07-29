В Белоруссии задержали не «вагнеров»

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29 июля 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

скриншот видео из сюжета белорусского телеканала о задержании ЧВК

Белорусские спецслужбы задержали нескольких бойцов иностранной ЧВК. Название никто не упоминает. В русскоязычном сегменте уже появилась версия задержания бойцов подразделения «Вагнер». Специалисты ее назвали полнейшим бредом.

В Белоруссии задержали бойцов ЧВК Malhama Tactical. Эту версию осторожно выдвигают люди, знакомые с мировым театром военных действий. Они изучили опубликованные белорусскими СМИ кадры задержания.

«Во-первых, там листовки на арабском языке», — пояснил корреспонденту АН ветеран боевых действий с позывным Марьяччи: «Вы ветеранов боевых действий видели? Они дай Бог техникум сумели закончить. Максимум, что они могли бы освоить — это раздел разговорника «беседа на рынке». Они и по-английски-то не сильно шпрехают. А тут арабский, который очень сложен для восприятия европейца. Во-вторых, никакого Вагнера нет в помине. Зачем вы сказки РСБ-групп цитируете?»

Марьяччи предположил, что в действительности белорусы задержали бойцов Malhama Tactical. Эта команда находится в Сирии. Сотрудники этой ЧВК выступают в качестве инструкторов для бойцов сирийской оппозиции. Кроме того, они сами принимают участие в боевых действиях на территории мятежной сирийской провинции Идлиб. У командира Malhama Tactical позывной Аль-Беларуси. Он родом из Белоруссии.