Что готов сделать для российского авиастроения новый начальник транспортного цеха?

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11 ноября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Евгения Дитриха на посту министра транспорта России сменил бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. На посту в «Аэрофлоте» Савельев энергично и с удовольствием обновлял парк новенькими «Боингами» и «Эрбасами» и со скрипом брал «Суперджеты», которые у национального перевозчика больше давили бетон у стенки, чем летали. «Туполевых» и «Ильюшиных» в «Аэрофлоте» вывели всех подчистую. На 1 октября текущего года парк перевозчика насчитывает 244 самолёта, из них условно отечественных (до импортозамещения!) 54 «Суперджета». Что-то подсказывает, Виталий Савельев на посту министра транспорта не будет сильно настаивать на переходе авиакомпаний с импортной техники на отечественную.



Хочется спросить у министра про обнародованные ранее планы создания на основе Ил-96-400М воздушных командных пунктов (ВКП), или, как сейчас их любят называть, самолётов «Судного дня»? Предшественник, самолёт Ил-80 создан в середине 80-х на основе Ил-86. С массой доработок, начиная с усиления крыла и фюзеляжа, для способности выдерживать по возможности ударную волну от ядерного взрыва. Для снижения поражающих факторов самолёт практически лишён иллюминаторов. На двух из четырёх построенных ВКП есть штанги для дозаправки в воздухе. Электронная начинка, системы связи и защиты являются гостайной. Но можно не сомневаться, связь есть со всеми ветвями ядерной триады, в том числе и атомными подводными ракетными крейсерами. В угрожаемый период высшее руководство страны с его борта способно управлять вооружёнными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности. Но не стоит забывать, время идёт, самолёт стареет, появляются новые системы. Ил-80 получился очень тяжёлым, его двигатели по современным меркам слабы и прожорливы, в его основе лежит самолёт для обслуживания авиалиний средней протяжённости. Платформа дальнемагистрального Ил-96-400М при схожей размерности – гигантский шаг вперёд.



Продолжается интрига с МС-21. Самолёт, которому прочили звёздное будущее, опутан санкциями, как умалишённый смирительной рубашкой. Единственный среднемагистральный лайнер России Ту-204/214, который делают с 1989 года по настоящее время авиазаводы в Ульяновске и Казани, выпущен в количестве 86 единиц. Позор. Вот такое наследство досталось новому министру.



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