В отношении бойца Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в Лужниках

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15 ноября 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Адам Яндиев, Фото: Instagram

В Москве возбуждено два уголовных дела в отношении бойца MMA Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках» в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"», - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, Яндиев напал на Сергея Харитонова и Руслана Абдо из хулиганских побуждений, боец использовал кастет в качестве оружия. Источник отметил, что ему грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки. В полиции заявили, что Харитонов получил травмы в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо. Пострадавшего доставили в больницу, где должны были прооперировать.