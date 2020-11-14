Появились подробности драки между российскими бойцами в Лужниках
14 ноября 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Источник в правоохранительных органах сообщил, что боец Адам-Джамал Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки, которая произошла в пятницу, 13 ноября, в «Лужниках». В ходе конфликта пострадал боец Сергей Харитонов, его госпитализировали с травмами.
«Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в "Лужниках", где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию», - пояснил собеседник.
По его словам, Харитонов получил травмы в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возникла драка. Отмечается, что Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали третьего участника драки.
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