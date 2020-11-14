Появились подробности драки между российскими бойцами в Лужниках

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14 ноября 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

бой, фото: pixels.com

Источник в правоохранительных органах сообщил, что боец Адам-Джамал Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки, которая произошла в пятницу, 13 ноября, в «Лужниках». В ходе конфликта пострадал боец Сергей Харитонов, его госпитализировали с травмами.

«Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в "Лужниках", где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию», - пояснил собеседник.

По его словам, Харитонов получил травмы в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возникла драка. Отмечается, что Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали третьего участника драки.