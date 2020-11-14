В Москве полицейские задержали одного участника драки, в которой пострадал боец Харитонов

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14 ноября 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Харитонов, Фото: Instagram

Полицейские задержали одного участника драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов. Отмечается, что конфликт произошел после мероприятия в «Лужниках» в пятницу, 13 ноября. Предположительно, в потасовке учувствовали три человека, среди них боец ММА Адам-Джамал Яндиев.

«13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта ОК "Лужники". Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - пояснили в пресс-службе МВД.

40-летний спортсмен Сергей Харитонов получил травму правого глаза и перелом носа, также у него диагностировано сотрясение мозга. В субботу бойца должны прооперировать.

Кроме того, в Сети есть видео, как нападавший, предположительно, Адам-Джамал Яндиев, разговаривает с бойцом, а потом бьет несколько раз по голове. Харитонов не был готов к подобным ударам. Позже драка продолжилась, их пытались разнять сотрудники полиции.

Возможной причиной конфликта называют денежный спор.

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