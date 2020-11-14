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Аргументы Недели Происшествия 18+

Избитому Яндиевым Харитонову предстоит операция

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Избитому Яндиевым Харитонову предстоит операция
Сергей Харитонов, фото: mma-fighters.ru

Бойца Bellator Сергея Харитонова после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым в понедельник ждет операция. В больнице его навестила жена. По словам адвоката Харитонова, 40-летний спортсмен чувствует себя плохо.

Спортсмену будут оперировать нос, тогда же будет ясно, каково состояние правого глаза. Напомним, у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга.

Боец Адам-Джамал Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки, которая произошла в пятницу, 13 ноября, в «Лужниках». СМИ пишут, что конфликт случился из-за денежного долга.

НС

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