В Косово назревает крупнейший за последние годы энергокризис

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28 декабря 2021, 13:25

Фото: pixabay.com

В самопровозглашенной республике Косово начиная с 30 декабря каждый день на два часа будет отключаться электричество. Крупнейшая энергетическая компания KEDS говорит, что энергосистема Косово перегружена и кардинальных мер не избежать. Об этом сообщает ТК «Coala».

Кроме того, что энергетика там на 94,9% зависит от угля, ситуацию усугубила авария на крупнейшей угольной ТЭС. По оценкам, сейчас производство покрывает лишь треть спроса Косово на энергию. Местные жители даже выходят на митинги, но сильно это не поможет.

Если Китай смог решить проблему собственной добычей, а Индия –сумасшедшим импортом, то Косово стоит надеяться только на чудо и ей сейчас точно не до экологических возобновляемых источников энергии. Такие «энергогиганты», как Албания, Сербия, Черногория и Северная Македония, сами в непростом положении – им явно не до замерзающих соседей.

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