Врачи-терапевты Лапа и Чернышова: При резкой смене погоды необходимо правильно одеваться и больше гулять на свежем воздухе

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15 января 2023, 15:40 Источник: RT

При изменении погоды происходит изменение атмосферного давления и температуры, эти факторы могут оказать негативное влияние на здоровье человека. В беседе с RT врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова дали свои рекомендации, как поддержать здоровье при резкой смене погоды.

Людмила Лапа отмечает, что на смену погоды «первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость», при этом обостряются хронические заболевания, могут отмечаться боли в животе, диарея или запоры».

Врач отмечает, что всегда нужно одеваться по погоде, одеваясь не в соответствии с температурой воздуха, у человека высок риск заболеть ОРВИ, гриппом, ангиной.

Надежда Чернышова также обращает внимание на подбор одежды в соответствии с прогнозом погоды, по её словам, в одежде лучше использовать принцип многослойности, обеспечивая для себя возможность менять слои одежды, например, одеть «рубашку, жилет и куртку. Если жарко — жилет сняли, если прохладно — надели», также лучше иметь с собой и теплые, и более лёгкие перчатки.

Врач-терапевт Надежда Чернышова советует прогулки на свежем воздухе, обязательное проветривание помещений, «перед выходом на улицу нужно поесть согревающую еду — более острую», потому что при физической активности на свежем воздухе тратятся больше калорий.



