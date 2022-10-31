Всё больше россиян ищут дополнительную подработку

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31 октября 2022, 11:02

В России растёт число работающих людей, которые активно ищут себе подработку. Если сейчас официально вторую работу имеют только 1,4 миллиона, то в скором времени эта цифра увеличится. При этом поиск подработки у людей проходит при низком уровне безработицы. Сейчас она составляет 3,8%.



Быстрее всех дополнительную нагрузку по основному месту работы удаётся найти врачам, учителям, айтишникам и строителям. Остальным за дополнительными деньгами приходится идти на другую работу. Люди заинтересованы в дополнительном заработке из-за растущей инфляции. Товары и услуги за последние два года заметно подорожали, в то время как зарплаты россиян остались без изменений.



Как правило, на второй работе россияне официально не трудоустроены. Это значит, что занятость в сером секторе может быть в разы выше официальной статистики. Вывести подработку граждан на фиксируемый налоговый режим крайне сложно. В прошлом году подработку имел каждый 48-й россиянин. В основном дополнительную работу ищут молодые люди в возрасте до 30 лет, проживающие в городе. Это сотрудники компаний, которые в свободное от основной работы время могут ремонтировать автомобили, бытовую технику, настраивать приборы, заниматься строительными и отделочными работами.