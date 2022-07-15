Умер бывший тренер «Спартака» и российской сборной по футболу Георгий Ярцев

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15 июля 2022, 17:29 Источник: "Спорт-Экспресс"

Георгий Ярцев. Фото: Edgar Breshchanov/globallook.com

На 74 году жизни скончался известный футбольный тренер Георгий Ярцев. Об этом сообщил в пятницу «Спорт-экспресс». По информации издания, он умер у себя дома.

Пика своей игровой футбольной карьеры Георгий Ярцев добился в составе московского «Спартака»: в 1978 году он стал лучшим бомбардиром СССР, а в следующем году — чемпионом страны.

В 1996 году, уже в качестве тренера, Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России. Кроме этого он в разные годы работал в «Динамо» и «Торпедо», возглавлял волгоградский «Ротор» и молдавский клуб «Милсами».

В 2003 году национальная сборная России под его руководством вышла в финальную часть ЧЕ-2004, однако не смогла преодолеть групповой этап.