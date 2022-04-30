Олег Макаревич собирает мусорное лобби

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30 апреля 2022, 10:52

Фото: Олег Макаревич

Братия и паства Свято-Духова монастыря, расположенного в Тимашевском районе Краснодарского края, встречают Светлый Праздник Пасхи с долей тревоги. Точка в противостоянии с местным олигархом и чиновниками, планировавшими организовать полигон ТБО чуть ли не под забором монастырского подворья, не поставлена. Скандал, который в конце прошлого года грозил окончиться народными бунтами, удалось погасить губернатору края Вениамину Кондратьеву, в прямом эфире пообещавшему найти для свалки другое место. Однако происходящее сегодня напоминает откровенный саботаж поручения главы региона: подобранный участок уплыл в другие руки, краевое Министерство ТЭК и ЖКХ отписывается, что "не наделено полномочиями в сфере земельных отношений", суд тянет с решением, а на "Схеме территориального развития размещения объектов капитального строительства Тимашевского района" объект по-прежнему присутствует.

Жителей края такая ситуация не удивляет: инвестором проекта является АО "Мусороуборочная компания", бенефициар которой - одиозный краснодарский олигарх Олег Макаревич. В регионе его называют кубанским Аль Капоне. СМИ неоднократно писали о многочисленных уголовных делах и скандалах вокруг бизнесов Макаревича: от уклонения от уплаты налогов до преднамеренных банкротств, от доведения до самоубийства фермера до рейдерства, от производства паленого алкоголя до сомнительного похоронного бизнеса. Мусорный бизнес ведется им в том же стиле: так, именно АО "Мусороуборочная компания" ответственно за случившийся несколько лет назад в Краснодаре мусорный коллапс.

Судя по всему, Макаревич готовится "дожать" проект строительства полигона ТБО у стен Свято-Духова монастыря с помощью своих "делегатов" в региональные органы власти. По данным кубанского Телеграм-канала Kurator23, на выборы в Заксобрание Краснодарского края, которые состоятся 11 сентября, собирается идти Максим Онищенко, директор по развитию той самой подконтрольной Макаревичу "Мусороуборочной компании". Кстати, Онищенко является еще и депутатом Гордумы Краснодара, а ранее в этом муниципальном органе власти заседал его начальник - директор "Мусороуборочной компании" Валерий Облогин.

Другой близкий Макаревичу кандидат в депутаты Заксобрания - Виталий Новиков. Юноше только 25, а он уже успел окончить в Краснодаре Российский государственный университет правосудия, поработать в краевом суде и избраться депутатом Гордумы кубанской столицы. Правда, успехи молодого дарования многие объясняют тем, что оно - внебрачный сын экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Долгие годы именно Чернов покровительствовал Макаревичу, обеспечивая ему благоприятные решения судов. Они-то, собственно, и являлись главным столпом его бизнеса.

Правда недавно Чернову пришлось спешно выехать в Италию, выставив на продажу за 150 млн руб. роскошный 720-метровый пентхаус в центре Краснодара - с бассейном, хамамом и спортзалом. Отъезд состоялся на фоне расследования дела черных риелторов, которые отжимали недвижимость через липовые доверенности, выписанные в конторе нотариуса Галины Черновой, супруги экс-судьи. Она же оказалась замешана в торговле должностями. Другая родственница Чернова, скандальная "золотая судья" Елена Хахалева, после возбуждения против нее уголовного дела бежала из России еще в конце прошлого года, бросив недвижимость на 300 млн руб.

"Последний оплот" Макаревича в судебной системе края - бывший зам. Чернова в Краснодарском крайсуде, а ныне зампредседателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Яков Волков. С Макаревичем его объединяют не только деловые, но и дружеские отношения вплоть до совместных семейных отпусков. Открыто помогать Макаревичу Волков не стесняется, например, в ходе рассмотрения дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего семье Макаревичей ООО "Металлглавснаб".

Что-то подсказывает, что и скандальное дело о полигоне ТБО рано или поздно окажется на столе Якова Волкова в кассационной инстанции. И ее решение спрогнозировать несложно. Тем более, что в последнее время в крае заговорили о возможном карьерном росте Волкова. Наблюдательные журналисты заметили, что председатель Четвертого кассационного суда Алексей Шишкин, который ярко говорил о намерении бороться с коррупцией в судейских рядах, но в отношении своего зама отмалчивался, исчез с сайта возглавляемого им суда. Еще 1 февраля он под камеры торжественно вручал удостоверение новому судье, а уже 9 февраля совещание вместо него проводил не кто иной, как Волков в качестве и.о. председателя суда. А ведь согласно трудовому законодательству, приставка "исполняющий обязанности" используется, когда вакансия открыта, в отличие от "временно исполняющего обязанности" на период болезни или отпуска руководителя.

Ошибочно было бы считать, что Макаревич О. установил коррупционные контакты только лишь в судейском корпусе. По имеющимся в редакции данным, он как спрут через свою службу безопасности уже наладил нужные ему контакты среди руководства регионального Следственного комитета через которых также довольно успешно решает свои мусорные проблемы.

Так, еще в октябре 2021 г. налоговая служба Краснодарского края по результатам проведенной налоговой проверки доначислила АО «Мусороуборочная компания» более 220 млн. рублей. А служба экономической безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю в январе 2022 г. передала в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела по той же компании, по факту умышленного сокрытия налогов на сумму более 155 млн. руб. Однако, до настоящего времени следствие под различными предлогами уклоняется от принятия законного решения, вынося немотивированные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Такая лояльность Следственного комитета Краснодарского края к Макаревичу О. и его мусорным активам имеет свою старую, и как нам кажется дурно пахнущую историю. Еще в 2017 г. по требованию прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей АО «Мусороуборочная компания» в связи с хищением у МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Администрации г. Краснодара более 320 млн. рублей, путем необоснованного подписания актов о приемке выполненных работ и завышения тарифа. Следствием по уголовному делу было проведено бесчисленное количество экспертиз, по результатам которых сумма хищения все уменьшалась и уменьшалась, а по итогам дело и вовсе прекратили. Впоследствии незаконное постановление о прекращении неоднократно отменялось прокуратурой и судом. В конце концов региональный СК всех взял измором и уголовное дело «похоронили» окончательно.

Похоже, что пока российские силовики отвлечены на внешнего врага, почти разгромленное ими "кубанское правосудие", ставшее символом коррупции и несправедливости, жаждет вернуть утраченные позиции. И даже тянет свои щупальца к другим ветвям власти. Что касается жадности и наглости его бизнес-партнера Макаревича, готового ради денег буквально засыпать отходами монастырь с усыпальницей целителя-чудотворца старца Георгия, то они приобретают поистине библейские масштабы.