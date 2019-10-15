Жители Краснодара рискуют стать заложниками местной «мусорной мафии»

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15 октября 2019, 18:50 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИНСКИЙ ]

мусорная свалка в Краснодаре, krasnodar.bezformata.com

В начале апреля 2017 года Краснодар накрыл мусорный кризис. В ряде районов региональный мусорный оператор ОАО «Мусороуборочная компания» прекратила уборку городских контейнерных площадок, неожиданно куда-то пропали мусорные баки, а графики вывоза мусора стали нарушаться. Мэру Краснодара Евгению Первышову пришлось даже созвать срочный брифинг для журналистов, на котором градоначальник фактически стал оправдывать «мусорщиков», ссылаясь на многомиллионные долги городской администрации перед мусорным оператором. Задолженность частично удалось погасить и скандал со временем сошел «на нет». Но с этого момента краснодарская «Мусороуборочная компания» привлекла не только журналистское внимание.

Напомним, что новая схема по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предшественница «мусорной реформы», начала действовать в России с 1 января 2017 года.

За сбор ТКО и их утилизацию теперь отвечают региональные операторы, с которыми местные органы исполнительной власти заключают договоры. Операторов выбирают на специальных конкурсах, которые проводят региональные городские администрации.

В декабре 2016 года на единственном и первым на тот момент состоявшемся в Краснодарском крае конкурсе по определению регионального оператора победу одержала ОАО «Мусороуборочная компания».

Соответствующий статус был присвоен компании приказом министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сроком на 10 лет. В зону ее ответственности вошел Краснодар и Динской район. А буквально через несколько месяцев столица юга России чуть не утонула в мусоре.

Компании разные, схемы и владелец одни и те же

Краснодарским чиновникам известны две «Мусороуборочные компании».

Одна - ООО «Мусороуборочная компания» - работает на краснодарском рынке с 2012 года. Ее генеральным директором является депутат краснодарской городской Думы Валерий Облогин. А учредителями в равных долях – скандально известный бизнесмен Олег Макаревич и некая Ольга Герасимова. Компания являлась исполнителем по муниципальным контрактам и с января 2017 года по сегодняшний день заключила 6 контрактов с муниципальным заказчиком МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара на сумму около 1,5 миллиардов рублей. При этом закупка осуществлялась по схеме «единственного поставщика», заявок от других участников торгов не поступало.

Вторая фирма – АО «Мусороуборочная компания» - действует на рынке с 2007 года. Ее генеральным директором является все тот же Валерий Облогин. От предыдущей «мусорной фирмы» эту компанию отличают только учредители: не действующее с 2017 года ООО «СКРАП», ОАО «Курорты и туризм» и Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара. Акционерное общество, в отличие от ООО, более удачливое. За 2017 -2018 годы она получила по госконтрактам почти пять миллиардов рублей!!!

Но, как и в первом случае с ООО «Мусороуборочная компания», все закупки город осуществлял у «единственного поставщика». Заявок от других участников на такие привлекательные лоты снова не поступило.

Согласно полученной нами информации от источников в краевых правоохранительных органах, бенефициаром этих двух фирм является Олег Макаревич. Именно Олег Макаревич является также и учредителем ОАО «Курорты и туризм». Более того офис этой компании расположен в том же здании, что и АО «Мусороуборочная компания».

Знающие его люди характеризуют Макаревича, как одного из самый непубличный олигархов Краснодарского края. Как писали местные СМИ о его существовании многие кубанцы, даже с активной жизненной позицией, узнали лишь после его ареста осенью 2014 года за махинации в сельхозсекторе. Собственник компаний Южной многоотраслевой корпорации, владеющей компаниями «Кормилица», Кубаньтехгаз и ряда других, начал свой бизнес в лихих «девяностых», как отмечают старожилы, в соответствии с законами жанра того времени. Несмотря на постоянное хождение на грани закона, силовики его взяли в оборот лишь в 2014 году, но тогда уголовное дело о мошенничестве закончилось ничем. Очень быстро Макаревича выпустили из СИЗО под залог, а затем и вовсе прекратили уголовное преследование.

В бизнес-кругах Олег Макаревич славится своим всемогуществом, непубличностью и неприкасаемостью. В столице Кубани считают, и небезосновательно, что Макаревичу удалось сколотить свою региональную империю за счет крепких финансовых связей с местными элитами и чиновниками.

Проверяющие запуганы и разогнаны, документы уничтожены

Отсутствие заявок от других участников торгов вызвало подозрение у контролирующих структур. Разбираться в непонятной ситуации были направлены представители Контрольно-счетной палаты (КСП) города Краснодара. Подняв муниципальные контракты, специалисты КСП увидели много интересного.

Так, проверяющим показались сомнительными суммы, выплаченные из бюджета города в пользу ООО «Мусороуборочная компания»: за подметание тротуаров зимой замощенной территории – порядка 17 миллионов рублей в месяц, за сбор случайного мусора - 36 миллионов ежемесячно, выкашивание газонов газонокосилкой – 29 миллионов рублей в месяц, очистка урн от мусора – 8 миллионов рублей в месяц.

Но самое главное, во всех этих аукционах работала одна схема – ООО «Мусороуборочная компания» была зарегистрирована как единственный участник. Поверить в то, что поучаствовать в госконтрактах на сумму около 1,5 миллиардов рублей не нашлось желающих, специалисты КСП никак не могли.

Анализ контрактов Акционерного Общества «Мусороуборочная компания» привела к аналогичным результатам. В торгах за право обеспечивать санитарное содержанию территории Краснодара в 2017 году, за оказание услуг по сбору и вывозу отходов с территории городских кладбищ, сбор и вывоз ТКО, всего на сумму порядка 1,5 миллиардов рублей, снова участвовал и одержал победу только один кандидат - АО «Мусороуборочная компания». Список нарушений, в том числе антимонопольного законодательства, был достаточно внушительным.

Добавим только, что в пояснительной записке к проверочному акту значится запись о том, что эксперты не исключают и таких злоупотреблений, как выплата заработных плат «мертвым душам». Так, например, 83-летний отец директора МУП «Ритуальные услуги» за 2016-2017 годы получил доход в сумме 1 миллион 397 тысяч рублей в АО «Мусороуборочная компания». Стоит заметить, что похоронный бизнес – это вообще отдельная глава в жизнедеятельности чиновников Краснодарского края, и заслуживает отдельного разговора.

В случае же с мусором, проверяющими был сделан вывод о том, что, учитывая аффилированность сотрудников муниципальных служб с исполнителем госзаказа, существует риск, что работы по актам приемки либо не выполнялись вообще, либо были выполнены не в полном объеме. А процедура объема сделки, ее цена и другие условия контракта могли быть выработаны обеими сторонами еще до размещения контракта на торговой площадке.

По нашим данным, такой результат проверки встретил серьезное сопротивление руководства городской Администрации. И только сигнал из прокуратуры заставил чиновников обратиться в Арбитражный суд за защитой интересов города. Правда, материалы искового заявления были составлены таким образом, что суду не составило особого труда за отсутствием доказательной базы его отклонить. Кто-то из мэрии Краснодара очень уж не хотел разрывать коррупционную связку чиновников с фактически региональным мусорным монополистом.

Ну а принципиальные контролеры КСП, как сообщили нам наши источники в мэрии Краснодара, были кто запуган, а кого уволен. Результаты же самой проверки от 9 ноября 2018 года были либо сокрыты, либо уничтожены.

PS.

Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод - эксперимент по внедрению единого мусорного оператора в Краснодаре в лице «Мусороуборочной компании» провалился. Лишним доказательством этому как раз и может служить мусорный коллапс в южной столице 2017 года. Невыполненные обязательства исполнителя просто залили городскими деньгами, сославшись на неправильное прогнозирование объемов ТКО. Что-то подсказывает – таких накладок за оставшиеся 8 лет работы этого оператора будет еще очень много. Интересно, знают ли в аппарате губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о появившейся у них под боком мусорной монополии с большим финансовым обеспечением? Или если знают, то почему закрывают на это глаза?