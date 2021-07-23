«Час суда» Олега Макаревича пробил? Кубанский олигарх отчаянно пытается спасти свободу, капиталы и репутацию

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2021, 12:46

Фото из открытых источников

Тверской районный суд города Москвы в полном объеме отказал одиозному краснодарскому предпринимателю Олегу Макаревичу в иске о защите чести и достоинства, который тот подал к нашему изданию. Макаревич безрезультатно пытался оспорить сведения, содержащиеся в публикации «Жители Краснодара рискуют стать заложниками местной «мусорной мафии», в которой говорилось о причастности бизнес-структур Макаревича к мусорному коллапсу в Краснодаре.



«Аргументы недели» - не единственное СМИ, рассказывавшее о том, почему Макаревич получил прозвище "Кубанский Аль-Капоне". Его структуры умудрились засветиться в самых разнообразных скандалах в стиле 90-х: рейдерских захватах "золотой" кубанской земли, доведении до самоубийства фермера, производстве паленого алкоголя, сомнительном похоронном бизнесе и так далее.



Многие годы олигарху сходило с рук буквально все, однако некоторое время назад его звезда стала стремительно закатываться. Сегодня бизнес-империя Макаревича трещит по швам под ударами силовиков, предъявляющих "ночному губернатору Кубани" (так его тоже называют в СМИ) все новые обвинения, в том числе, в уклонении от уплаты налогов на миллиарды рублей и масштабном выводе активов, в том числе, за рубеж. Головная структура империи Макаревича - Южная многоотраслевая корпорация, занимающаяся производством и реализацией сельхозпродукции и продуктов питания, подала на банкротство еще в 2018 году. Обслуживавший бизнесы Макаревичей Банк ЮМК не так давно лишен лицензии за то, что "допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".



Но главный сюжет, который может стоить свободы не только Макаревичу, но и его бывшей супруге и партнеру Наталье, сегодня разворачивается вокруг компании "Металлглавснаб", еще одного банкрота. Это предприятие еще в 2012 г. задолжало казне 347 млн руб., но только в конце 2019-го в отношении Макаревича было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, а сам он был объявлен в розыск. Параллельно в сентябре 2019 г. против бывшей супруги Макаревича Натальи как основного бенефициара, а также топ-менеджеров компании было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. По версии следствия, из "Металлглавснаба" незаконно вывели 100% ликвидных активов! Ущерб бюджету оценен в сумму, близкую к 400 млн. руб., ущерб кредиторам - в более чем 300 млн. руб.



Почему же до определенного момента Макаревич, несмотря на многочисленные скандалы, чувствовал себя абсолютно безнаказанным, а потом все пошло наперекосяк? В крае давно знают ответ на этот вопрос. Дело в том, что краеугольным камнем "бизнеса" Макаревича всегда являлось пресловутое "Кубанское правосудие" в его худших проявлениях. Именно оно помогало Макаревичу отбирать земли и технику не только у фермеров, но даже у муниципальных предприятий, отделываться минимальным штрафом за производство под видом вина бормотухи на основе "спиртов невиноградного происхождения" и так далее.



Считается, что долгое время главным покровителем Макаревича был бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и ряд отдельных судей, ставших печальным символом коррупции в кубанском правосудии. Но в марте в 2019 г. Чернов был отправлен в отставку, и хотя он занял пост замруководителя общественной организации "Российское объединение судей" и даже получил кабинет в здании Краснодарского краевого суда, прикрыть "партнера" он больше не может. Да и, видимо, уже и не хочет, избегая, как говорят, встреч с Макаревичем.



Зато в строю остался Яков Волков, который в эпоху расцвета бизнеса Макаревича являлся зампредседателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, а сегодня занимает кресло зампредседателя Четвертого кассационного суда. На Кубани не секрет, что, как рассказывают очевидцы, семьи Макаревичей и Волковых дружны настолько, что вместе проводили отпуск в Италии. Ранее многие издания обращали внимание на то, что суды под руководством Волкова становились на сторону Макаревича даже в самых скандальных делах, например, в ходе рассмотрения иска Департамента имущественных отношений Краснодарского края, который пытался взыскать с сельхозпредприятия Макаревича "Советская Кубань" 300-милионный долг за незаконное обогащение.



И это уже не говоря о служителях Фемиды рангом пониже, таких, как бывший председатель Октябрьского райсуда Геннадий Байрак, несколько месяцев назад задержанный сотрудниками ФСБ в своем кабинете с поличным при получении взятки в 2,5 млн руб. По данным местных журналистов, Геннадий Байрак попал под прицел силовиков именно после вынесенных решений в пользу Макаревича. И здесь необходимо отметить, что, по данным наших источников, оперативной информацией с силовиками об «интересных предложениях Макаревича» поделились сами судьи, рассказав, кто, когда и с чем подходил от него.



Но, как ни странно, именно арест Байрака был использован остатками судебного лобби "Кубанского Аль-Капоне" для отчаянного шага по спасению Макаревичей от "посадок". Как пишет "Коммерсант-Юг", обвиняемые в преднамеренном банкротстве "Металлглавснаба" во главе с Натальей Макаревич обратились в Четвертый кассационный суд с просьбой передать рассмотрение их из Советского суда Краснодара в суд другого региона. Дескать, в СМИ появилось большое количество информации о коррупционных связях семьи Макаревич в судебной системе Краснодарского края (например, в связи со скандалом вокруг Байрака), и "эта информация в дальнейшем может бросить тень на решения всех краснодарских судов". Четвертый Кассационный суд, в руководстве которого, напомним, значится фамилия Волков, тут же "нашел убедительными доводы защиты" и постановил передать дело в другой суд - Ленинский суд Ростова-на-Дону.



Сложно сказать, чего больше в этом решении: наглости, отчаяния, страха или давления на суд. Важнее, как будут развиваться события. Во всяком случае, прокуратура Краснодарского края с изменением подсудности не согласилась и подала жалобу в Верховный Суд РФ. То, что высшая судебная инстанция страны (в отличие от…) не будет смотреть на бизнес-художества Макаревичей сквозь пальцы, наверное, понимают даже они сами. Похоже, семейство давно готовит побег на запасной аэродром в одной из западных стран. Что даже не скрывает. Поразительный документ обнаружился на сайте Тверского районного суда города Москвы, который наша редакция мониторила в связи с нашей тяжбой с Макаревичем. Оказывается, еще в мае 2019 (то есть, сразу же после отставки Александра Чернова) супруга миллиардера Макаревича Наталья и дочь Лариса обратились в суд с иском к АО "Австрийская авиакомпания" о взыскании денежных средств в размере аж 800 евро за то, что не прилетели вовремя в Австрию. В судебном решении бесхитростно приводится цель поездки: "для проведения переговоров и осмотра 7 объектов недвижимости с целью их дальнейшего приобретения". Кстати, Тверской райсуд, в отличие от кубанских судов, истцам отказал, чем, вероятно, привел их в большое изумление.



Интересно, российские правоохранительные органы в курсе этой поездки? Вот их западные коллеги, похоже, отлично информированы о планах "будущих европейцев", но вовсе не жаждут претворения их в жизнь. Во всяком случает, по сведению информированных источников в Телеграмме, "в настоящее время мюнхенской прокуратурой заблокированы денежные средства в размере 6,1 млн евро, находящиеся на счетах подконтрольного Олегу Макаревичу юридического лица. Кроме того, прокуратурой заблокирована и банковская ячейка с неизвестным содержимым. Общая сумма притязаний со стороны мюнхенской прокуратуры к Макаревичу составит 15,3 млн евро, что повлечет инициирование прокуратурой дополнительных мер конфискационного характера в отношении кубанского бизнесмена".



Так бывает, что с виду нормальное здание, с крепкими стенами и не менее серьезной "крышей", стоит долгие годы, а затем в какой-то момент вдруг падает, в одночасье превращаясь в груду обломков. В нашем случае под черепками рухнувшей бизнес-империи некогда всемогущего Макаревича рискует оказаться не только он сам, но и его бывшие покровители в погонах и мантиях. В итоге системного и тщательного разбора принятых ими в разные годы решений не избежать.

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