«Коммерсантъ» сообщает, что в Москве водителям могут позволить сразу покидать место ДТП

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11 апреля 2022, 08:27 Источник: Коммерсантъ

дорожный знак, pixabay.com

Попавшим в ДТП в Москве водителям в качестве эксперимента могут позволить покидать проезжую часть сразу после аварии. Соответствующую информацию предоставила в понедельник газета "Коммерсантъ".

Согласно последним данным, в столице России планируется провести эксперимент, в рамках которого попавшим в ДТП водителям разрешат уезжать с места аварии.

Вышеуказанный сценарий призван бороться с повторными происшествиями на дорогах, в частности, с наездами на людей и автомобили, которые участвуют в оформлением аварии. Восстановить картину предлагается при помощи камер видеонаблюдения.

Известно, что данный эксперимент будет проводиться на Московской кольцевой автодороге, Третьем транспортном кольце, хордах, а также на Центральной кольцевой автодороге.