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Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на улице Люблинская в Москве

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Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на улице Люблинская в Москве
скорая помощь, фото: globallookpress.com

В Москве в субботу один человек погиб в результате ДТП на улице Люблинская на юго-востоке столицы.

По информации московских правоохранительных органов, 44-летний водитель грузовика Scania совершил столкновение с автомобилями «Газель» и ГАЗ в районе дома номер 53 на улице Люблинская. В результате аварии один человек погиб и пострадали четыре человека, проводившие дорожные работы.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД,  сообщили, что  дорожные работы в данном месте не проводились, группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузовика  Scania пояснил, что у него упала кружка под педаль, и он не смог вовремя затормозить.

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на ул. Люблинская», - сообщает АГН «Москва».

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