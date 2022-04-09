Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на улице Люблинская в Москве

В Москве в субботу один человек погиб в результате ДТП на улице Люблинская на юго-востоке столицы.
По информации московских правоохранительных органов, 44-летний водитель грузовика Scania совершил столкновение с автомобилями «Газель» и ГАЗ в районе дома номер 53 на улице Люблинская. В результате аварии один человек погиб и пострадали четыре человека, проводившие дорожные работы.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД, сообщили, что дорожные работы в данном месте не проводились, группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузовика Scania пояснил, что у него упала кружка под педаль, и он не смог вовремя затормозить.
Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на ул. Люблинская», - сообщает АГН «Москва».