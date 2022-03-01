За сутки в России выявили 97 333 новых случая заражения COVID-19

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1 марта 2022, 11:16

ПЦР тест, Sebastian Kahnert/dpa

За минувшие сутки в России выявили 97 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что по состоянию на вторник, 1 марта, 2022 года в Российской Федерации за сутки госпитализировали 12 753 человека. Данный показатель по сравнению с предшествующими сутками увеличился на 99,8%.

За прошедшие 24 часа в России скончались 84 пациента с коронавирусом нового типа. За вышеуказанный период в стране выздоровели 172 813 человек.