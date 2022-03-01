Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации по профилактике COVID-19

Утром во вторник, 1 марта, Роспотребнадзор на фоне снижения уровня заражения коронавирусом нового типа в целом и штаммом "омикрон" в частности утвердил новые эпидемиологические рекомендации.
В Роспотребнадзоре заявили, что с учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта COVID-19 "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов Главный Государственный санитарный врач Российской Федерации утвердил методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий.
Теперь на территории РФ предусматривается только сохранение масочного режима и сохраняется усиленный режим дезинфекции.