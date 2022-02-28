Ковид по коже: последствия Омикрона

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 февраля 2022, 18:15

При заражении штаммом «Омикрон» у пациента могут фиксироваться высыпания по всему телу. Люди часто жалуются на воспаление губ и появление трещин, крапивницы.



Омикронная сыпь вызвана, как правило, влиянием вируса, а не аллергией на лекарственные компоненты. Сыпь наиболее ярко выражена у пациентов в тяжёлом состоянии. В большинстве случаев она проходит вместе с остальными симптомами вируса. Губы растрескиваются и покрываются корочкой при неправильном лечении, прогрессировании симптомов коронавируса. То же самое происходит с пальцами рук и ног. Они отекают, на них появляются пузырьки. Проблема требует активного лечения. Дерматовенерологи в период пандемии стали чаще принимать пациентов. Многие симптомы у людей ранее не диагностировались и появились именно в период последней волны.



Медицинские препараты также способны вызывать воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся высыпаниями на коже. Для купирования заболеваний врачи назначают мази и медикаменты в каждом случае индивидуально.