Ковид по коже: последствия Омикрона

При заражении штаммом «Омикрон» у пациента могут фиксироваться высыпания по всему телу. Люди часто жалуются на воспаление губ и появление трещин, крапивницы.
Омикронная сыпь вызвана, как правило, влиянием вируса, а не аллергией на лекарственные компоненты. Сыпь наиболее ярко выражена у пациентов в тяжёлом состоянии. В большинстве случаев она проходит вместе с остальными симптомами вируса. Губы растрескиваются и покрываются корочкой при неправильном лечении, прогрессировании симптомов коронавируса. То же самое происходит с пальцами рук и ног. Они отекают, на них появляются пузырьки. Проблема требует активного лечения. Дерматовенерологи в период пандемии стали чаще принимать пациентов. Многие симптомы у людей ранее не диагностировались и появились именно в период последней волны.
Медицинские препараты также способны вызывать воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся высыпаниями на коже. Для купирования заболеваний врачи назначают мази и медикаменты в каждом случае индивидуально.
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