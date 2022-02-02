Женщины за хризотил: Урал готовится к бою

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2 февраля 2022, 11:13

В конце января 2022 года представители координационного совета профсоюзных организаций города Асбест Свердловской области и координационного совета движения «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность» (ЖЗБТ) выпустили резолюцию об использовании хризотилового асбеста в российской промышленности. Участники мероприятия посчитали целесообразным созвать международную конференцию, на которой должны быть выработаны меры по защите промышленного применения минерала от международных санкций. Казалось бы, рядовое событие, малоинтересное большинству граждан – но, на самом деле, вопрос использования хризотилового асбеста касается миллионов россиян напрямую. Почему же профсоюзы всполошились именно в 2022 году, и зачем об этом знать широкой аудитории?

Полезный хризотил

Хризотиловый асбест – это волокнистый минерал, широко применяющийся в отечественной промышленности. Его используют более чем в 300 видах промышленных изделий: шифер, фасадные плиты, сайдинг, трубы, накладки на тормозные колодки, огнеупорный картон, термоизоляционные материалы, защитное снаряжение для работников горячих цехов и пожарных, добавки для укрепления дорожного полотна и многое другое. Хризотиловое волокно ценят за его уникальные свойства – оно не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве, не проводит электричество, на разрыв прочнее многих марок стали, устойчиво к механическим повреждениям. Строительные материалы на основе хризотила имеют класс «НГ» (негорючий) – т.е. в принципе не могут загореться при любых температурах. Россия является мировым лидерам по объемам добычи, обработки и выпуска готовой продукции на основе хризотилового волокна. На нашей территории работают два гигантских комбината («Ураласбест» и «Оренбургские минералы»), каждый из которых является градообразующим предприятием. Также хризотиловый асбест добывают в Казахстане.

Строительные материалы на основе хризотилового асбеста позволяют реализовывать комплексные и сложные задачи. Они доступнее аналогов на рынке, имеют долгий срок службы (шифер служит более 30 лет, трубы – 20 и больше), их можно эксплуатировать в любом климатическом поясе от Крайнего Севера до тропиков и пустынь. Достаточно сказать, что склады строительных материалов, которые используют сотрудники экстренных служб для ликвидации последствий природных катаклизмов, обычно укомплектованы именно хризотилцементной продукцией. Её активно применяют при строительстве нового жилья, программ капитального ремонта, строительства инфраструктуры – особо опасные участки трассы «Нева» были построены с применением хризотиловой добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона. Хризотиловая промышленность России работает как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Война за рынки

«На протяжении последних почти 50 лет применение хризотила и содержащих его изделий является предметом дискуссий, споров и многократных фейковых антиасбестовых кампаний», – написано в резолюции заседания профсоюзов и ЖЗБТ. Действительно, минерал и промышленность приходится регулярно защищать. Каждые два года на заседании сторон Роттердамской конвенции в Женеве идут кровопролитные сражения за будущее хризотила. С одной стороны выступают страны Евросоюза, с другой – Россия, Казахстан, страны Юго-Восточной Азии, Индия и другие.

Роттердамская конвенция была принята в 2004 году, ее подписали 72 государства, 161 страна ратифицировала. В рамках этого соглашения участники регулируют оборот химических веществ, заботясь о сохранении экологии и здоровье людей. Правда, в случае хризотила твердой научной базы для доказательства его вреда так и не сложилось. За 40 лет ученые не смогли доказать его вред для здоровья человека, появились многочисленные исследования, подтверждающие безопасность минерала при контролируемом использовании. Тем не менее, регулярные нападки на хризотиловую промышленность позволяют предположить иные мотивы, кроме «заботы» об общественном благе. Производители синтетических аналогов хризотиловой продукции давно мечтают о новых рынках, на которых им приходится конкурировать с серьезным оппонентом. «С учётом вышеизложенного, участники заседания решили необходимым проведение Международной конференции по выше названной теме с целью выработки коллективных мер противодействия антихризотиловым санкциям, введения моратория на запреты применения хризотила и содержащих его материалов и изделий с последующим соответствующим обращением в Секретариат Роттердамской конвенции и к участникам Совещания сторон РК», - говорится в документе.

Коллективная борьба

На стороне хризотиловой промышленности не только профсоюзы, но и государство. В прошлом году министр внешней политики РФ Сергей Лавров отметил, что МИД выступает на стороне производителей волокна. «Мы вместе с министерством промышленности и торговли на двухсторонних переговорах убеждаем наших партнеров из Индии, Вьетнама и других азиатских стран в безопасности этой разновидности асбеста. Приводим доказательства. Прошу вас подготовить позицию бизнеса по этому вопросу, будем также на неё опираться», – отметил министр на встрече с представителями уральской промышленности. Также существует постановление правительства РФ №869 от 31 июля 1998 года, которое указывает на безопасность использования хризотилового волокна для людей и окружающей среды. Правительствами Казахстана и Российской Федерации была ратифицирована Конвенция Международной организации труда № 162 "Об охране труда при использовании асбеста", созданная на основе результатов многолетних исследований гигиены труда при работе с хризотилом, а также мониторинга окружающей среды в городах размещения предприятий хризотиловой промышленности, накоплен колоссальный опыт по характеру последствий взаимодействия человека и хризотила.

Тем не менее, давление оппонентов проходит не только по линии международной бюрократии, но и в медиа. Не имея возможности убедительно доказать свою позицию, противники хризотила прибегают к эмоциям, распространяя заведомо неполную, искаженную информацию. И это важно, ведь в преддверии очередного раунда в первую очередь попытаются напугать страшными сказками именно обывателя. Именно поэтому важно понимать всю значимость хризотиловой индустрии и её будущего для современной России и мира, поддержать профсоюзы и активистов в борьбе против антиасбестовой истерии. «Наше единое, обоснованное мнение, высказанное на массовых мероприятиях, не заглушить», – уверен председатель Свердловского обкома профсоюза строителей России Валерий Юстус.

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