Падение цен на яйца, зарплаты священников и рекордное заседание Госдумы. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 12:23 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Инфляция растет, но некоторые продукты дешевеют



На прошлой неделе Росстат выдал новую порцию цифр. Оказалось, что при растущей инфляции цены на некоторые продукты стали ниже.



Так, по версии Росстата, в мае помидоры стали дешевле на 8,3%, огурцы - на 7,9%, куриные яйца - на 6,8%.



Тем не менее, некоторые виды продуктов существенно подорожали. Прирост цен на свеклу столовую составил 35,3%, капусту белокочанную свежую - 25,2%, морковь - 18,8%, картофель - 15,4%, лимоны - 12,8%, лук репчатый - 11,3%.



По данным Росстата, в мае годовая инфляция в нашей стране выросла до 6,02%. В апреле этот показатель равнялся 5,53%.





Стало известно, сколько зарабатывают священники в Москве



Похоже, что мировой экономический кризис коснулся и нашей родной РПЦ. Правда, насколько давно это произошло, остается неизвестно.



Среднестатистический московский священнослужитель зарабатывает всего 30-40 тысяч в месяц. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



После этих слов становится даже страшно подумать о том, как сводят концы с концами служители Церкви в провинции. При этом известно, что некоторые служители из сословия высших чинов РПЦ вполне себе могут позволить целый парк дорогих автомобилей и недвижимость в центре Москвы. И это давно ни для кого не является секретом.





Сергей Шойгу предложил создать современные и «желанные» военкоматы



Появление министра обороны РФ Шойгу в военкомате Черемушкинского района Москвы вызвало настоящий фурор.



«Вы так еще красивее, чем по телевизору!», - сообщила главе оборонного ведомства одна из сотрудниц военного комиссариата.



Сергей Кужугетович отнесся к столь бурному всплеску необычайной радости женщины довольно спокойно, тихонечко ответив: «Спасибо». Осмотрев обстановку, Шойгу заметил, что в кабинете нет ни одного компьютера. А это существенно затрудняет быструю связь с другими военкоматами, в том числе и по электронной почте.



«Ячейка, почта … Вы что, как партизаны-то, письма в дупло закладываете?», - возмутился министр обороны РФ.

Позже, при посещении одного из военкоматов в Тверской области Сергей Шойгу призвал сделать все возможное для приведения их в должный вид.



«Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», - заявил министр.





В Госдуме с рекордного по длительности заседания разбежались депутаты



Восьмого июня в Госдуме состоялось рекордное по времени заседание. Сообщается, что длилось оно более девяти часов. Правда, досидеть до его завершения подавляющему большинству народных избранников оказалось не под силу.



«Я не идиот выступать перед пустым залом. Мне этого не надо. Это не принятие законов, это издевательство», — сообщил депутат Сергей Иванов, покидая свое обеспеченное мандатом кресло в разгар рабочего дня.



Сообщается, что самыми недисциплинированными оказались депутаты от партии «Единая Россия»: 99,1% ее представителей не оказалось в Госдуме, когда принималось решение по вопросу о внесении изменений в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации (в части сброса сточных вод в округах санитарной (горно-санитарной) охраны курортов).



О том, как в России развлекаются «слуги народа», читайте на нашем сайте в материале «В Красноярске чиновница отомстила депутату, опубликовав неприличный рисунок с нецензурной надписью в аккаунте администрации»

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