Митрополит Иларион рассказал, сколько зарабатывают священники в Москве

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7 июня 2021, 14:23 Источник: Россия 24

православная церковь, pixabay.com

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в эфире телепередачи, какие зарплаты получают священники в столице России.

Владыка Иларион заявил, что священники зарабатывают на жизнь для себя и членов своей семьи собственным трудом, который не может быть бесплатным. Как правило, зарплаты они получают от приходов, где служат. Средняя сумма ежемесячных выплат в Москве составляет 30–40 тысяч рублей, но бывают случаи, когда она либо значительно меньше, либо священнослужитель вообще не получает денежные средства. В последнем случае, по словам представителя РПЦ, клирик живет на деньги, получаемые от треб – венчания, отпевания или крещения.

Митрополит Иларион также заметил, что священник не может отказаться от совершения обряда, если у верующего нет средств, чтобы заплатить.

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