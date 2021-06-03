Православные верующие сегодня отмечают день одной из самых почитаемых в России икон

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3 июня 2021, 12:11

Богородица с младенцем, German Rovinskiy/Russian Look

В четверг, 3 июня, РПЦ отмечает один из трех праздников Владимирской иконы Божией Матери, которая является одной из самых почитаемых в России.

Дни праздника Владимирской иконы Божией Матери установлены 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю. 3 июня (21 мая по старому стилю) – в память о спасении в 1521 году Москвы от войск крымского хана Махмет-Гирея.

Согласно летописному сказанию, Василий Блаженный увидел, как икона сошла со своего места в Успенском соборе, после чего храм наполнился огнем, который вырывался в двери и окна, а затем исчез. Слепая инокиня из Вознесенского монастыря рассказала, что ей было видение, как в Спасские ворота уходил из Кремля "световидный собор" святителей, которые несли Владимирскую икону. Другая отроковица увидела, как преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский пали к ногам покидавших Кремль святителей, умоляя их не уходить из Москвы. Святители и преподобные помолись перед ликом Божией Матери и возвратились с ней в Кремль, а позже в тот же день захватчики были изгнаны.

По церковному преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана в I веке евангелистом Лукой на доске от стола, за которым когда-то сидели Иисус Христос и Богородица.

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