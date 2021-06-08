Росстат сообщил, какие продукты подешевели и подорожали в мае

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8 июня 2021, 08:54

прилавки, фото: pixabay.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала отчет о росте потребительских цен в мае. Так, больше всего за месяц подорожала свекла, белокочанная капуста и морковь.

«В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую - 35,3%, капусту белокочанную свежую - 25,2%, морковь - 18,8%, картофель - 15,4%, лимоны - 12,8%, лук репчатый - 11,3%», - говорится в документе.

Отмечается, что гречка подорожала на 2,7%, подсолнечное масло - на 1,6%, сахар - на 0,3%, майонез - на 3,0%.

При этом помидоры стали дешевле на 8,3%, огурцы - на 7,9%, куриные яйца - на 6,8%.

Ранее СМИ назвали причину роста цен практически на все продовольственные товары.

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