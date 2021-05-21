Bloomberg назвал одну из причин роста цен на все продовольственные товары

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21 мая 2021, 10:50

продукты, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники назвали причину роста цен практически на все продовольственные товары. Соответствующий материал опубликовало агентство Bloomberg.

В источнике говорится, что одной из причин роста цен на продукты является «бум растительного топлива», производством которого стали активно заниматься крупные энергетические компании. Также на повышение цен влияет спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны производителей биотоплива.

Кроме того, автор считает, что стоимость продуктов во всем мире может стать еще дороже из-за программ по борьбе с изменением климата. Отмечается, что энергетические компании наращивают объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара. Вследствие высокого спроса соевое и пальмовое масла, кукуруза подорожали за год вдвое, сахар подскочил в цене наполовину, а цены на продовольствие - от кормов для животных до шоколада - взлетели до рекордного уровня за последние семь лет.

«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут», -заявил Тодд Беккер, гендиректор американской компании, которая извлекает биотопливо из переработанного масла кукурузы, непригодного для пищи.

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