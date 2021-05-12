Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одну их причин роста цен на продукты. По его словам, у правительства есть инструменты «обуздать аппетит торговых сетей».
«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей», – высказал он на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.
Мишустин отметил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».
Напомним, что правительство продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.
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