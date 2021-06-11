В Красноярске чиновница отомстила депутату, опубликовав неприличный рисунок с нецензурной надписью в аккаунте администрации

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11 июня 2021, 12:57

Фото: администрация Минусинского района

Замглавы района Минусинского района Красноярского края по общественно-политической работе Ирина Малей отомстила депутату «Единой России» и теперь на нее заведено уголовное дело. Чиновница, пользуясь служебным положением, опубликовала неприличный рисунок с нецензурной надписью в официальном аккаунте администрации.

«По версии следствия, Малей, из личной неприязни ко мне, сняла со стены мой информационный стенд, нарисовала краской на нем мужской половой орган и написала слово «п…» (оскорбительное). А потом написала об этом в официальном аккаунте администрации Минусинского района в Инстаграм, сопроводив все фотоматериалом», — написал в социальных сетях депутат краевого заксобрания Владислав Зырянов.

Он уверен, что пострадал за свою критику в адрес администрации. С его слов, заместителю главы Минусинского района Ирине Малей Следственный комитет уже предъявил обвинение по статье 319 УК — «Оскорбление должностного лица». И СК подтвердил, что такое уголовное дело действительно существует, но вот найти само изображение, из-за которого разыгрались нешуточные страсти в Минусинском районе, в аккаунте администрации нам уже не удалось.

«Думаю, первое уголовное дело в Красноярском крае, когда по этой статье УК обвиняется чиновник такого уровня. До глубины души обидно, что такой позорный для власти скандал, происходит в родном Минусинском районе», - заключил оскорбленный депутат.

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