Росстат: Годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02%

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7 июня 2021, 19:38

фото: pixabay.com

Годовая инфляция в России в мае 2021 года ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Информацию по экономическим показателям приводит Росстат. В мае потребительские цены, в сравнении с апрелем, выросли на 0,74%.

По данным Росстата, продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,74% и 5,91%.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,74% и 5,91% соответственно.

В мае рост цен на мясо и птицу составил 1,26% к апрелю. Свекла по сравнению с апрелем подорожала на 35,3%, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%, лимоны - 12,8%, лук репчатый - 11,3%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что темпы инфляции в России свидетельствуют о "перегреве" экономики, и государство беспокоит рост цен.

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