Аргументы Недели Экономика 13+

Росстат: Годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02%

, 19:38

Росстат: Годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02%
фото: pixabay.com

Годовая инфляция в России в мае 2021 года ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Информацию по экономическим показателям приводит Росстат. В мае потребительские цены, в сравнении с апрелем, выросли на 0,74%.

По данным Росстата, продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,74% и 5,91%.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,74% и 5,91% соответственно.

В мае рост цен на мясо и птицу составил 1,26% к апрелю. Свекла по сравнению с апрелем подорожала на 35,3%, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%, лимоны - 12,8%, лук репчатый - 11,3%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее на Петербургском международном экономическом форуме  заявил, что темпы инфляции в России свидетельствуют о "перегреве" экономики, и государство беспокоит рост цен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Зеленский пообещал, что за время его президентства Украина избавится от олигархов

Зеленский пообещал, что за время его президентства Украина избавится от олигархов

Глава Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 июня, заявил, что за время его президентства страна лишится олигархов. Политик напомнил, что обещал сделать это в своей предвыборной программе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью