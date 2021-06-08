Шойгу отчитал сотрудников московского военкомата за отсутствие компьютеров: «Микроволновка есть, холодильник есть»

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8 июня 2021, 07:59 Источник: Znak

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку в одном из московских военкоматов и возмутился отсутствием компьютеров у сотрудников. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как Шойгу заходит в один из кабинетов и замечает отсутствие компьютеров. Министр отметил, что уже тритий раз приезжает в этот военкомат, а необходимого технического оборудования до сих пор нет.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта … Вы что, как партизаны-то письма в дупло закладываете?» - заявил Шойгу.

По предварительным данным, министр посетил военкомат Черемушкинского района Москвы.

Автор опубликованного ролика уточнил, что Шойгу не следовал запланированному маршруту, а «заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор». В пресс-службе военкомата не сообщили о цели его визита.

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