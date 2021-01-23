В Петербурге задерживают участников несанкционированной акции, люди вышли на проезжую часть
23 января 2021, 16:28[ «Аргументы Недели» ]
Полицейские задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. Задержанных около десятка человек. Пришедшие на митинг у памятника Петру Великому кидали в полицию снежки. Среди пришедших есть дети. С Сенатской площади участников акции ОМОН вытеснил, они пошли по Адмиралтейскому проспекту, повернув на Гороховую улицу. автомобильное движение по ней перекрыто.
Фото: телеграм-канал Фонтанки.ру
В центре Петербурга наблюдаются перебои со связью.
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