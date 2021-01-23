В Петербурге задерживают участников несанкционированной акции, люди вышли на проезжую часть

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23 января 2021, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

акция протеста в Петербурге, Фото: телеграм-канал Фонтанки.ру

Полицейские задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. Задержанных около десятка человек. Пришедшие на митинг у памятника Петру Великому кидали в полицию снежки.

Среди пришедших есть дети. С Сенатской площади участников акции ОМОН вытеснил, они пошли по Адмиралтейскому проспекту, повернув на Гороховую улицу. автомобильное движение по ней перекрыто.

Фото: телеграм-канал Фонтанки.ру

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