Участники незаконной акции в Москве блокируют движение транспорта
23 января 2021, 15:56[ «Аргументы Недели» ]
Участники незаконной акции в центре Москвы начали выходить на проезжую часть, блокируя движение транспорта. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Центр просит не мешать движению наземного транспорта и машин спасательных служб.
Затруднено движение по некоторым магистралям в центре Москвы, пробки достигли 5 баллов. Житлям столицы советуют по возможности избегать поездок в центр города.
В ГУ МВД подсчитали, что на несанкционированной акции на Пушкинской площади находится около 4 тысяч человек. Начались задержания. Среди участников протеста видны дети. 22 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к несогласованным мероприятиям.
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