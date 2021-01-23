Участники незаконной акции в Москве блокируют движение транспорта

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23 января 2021, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

акция в Москве, фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Участники незаконной акции в центре Москвы начали выходить на проезжую часть, блокируя движение транспорта. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Центр просит не мешать движению наземного транспорта и машин спасательных служб.

Затруднено движение по некоторым магистралям в центре Москвы, пробки достигли 5 баллов. Житлям столицы советуют по возможности избегать поездок в центр города.

В ГУ МВД подсчитали, что на несанкционированной акции на Пушкинской площади находится около 4 тысяч человек. Начались задержания. Среди участников протеста видны дети. 22 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к несогласованным мероприятиям.