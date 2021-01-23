В Москве начались жесткие задержания. На Пушкинской площади силовики «давят» протестующих

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве бойцы ОМОН пошли в наступление. На Пушкинской площади начались жесткие задержания протестующих. Участников несогласованного мининга массово грузят в автозаки.

Все, кто сейчас находятся в центре столицы сообщают, что сотовые операторы ограничивают связь и на полную мощь работают "глушилки", а потому информацию даже журналисты могут передавать с большим трудом. К тому же ОМОН особо не церемонится - корреспондента «Новой Газеты» Лизу Кирпанову ударили дубинкой по голове во время работы.

«Тут большая давка, людей очень сильно бьют дубинками, меня ударили по голове и со спины. Прямо около памятника людей валят на землю», — рассказала автор «Новой» Татьяна Васильчук.

Сейчас люди двинулись с Пушкинской на Манежную площадь, кто-то выбегает на Тверскую прямо на проезжую часть. Силовики перекрыли соседние переулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)