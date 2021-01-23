В Чите часть полицейских не стала задерживать протестующих
23 января 2021, 14:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: chita.ru
В Чите часть полицейских отказались разгонять несогласованную с властями акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 23 января в городе на митинг вышли около 300 человек.
Протестующие проводили уходящих полицейских криками: «Молодцы». Однако во время акции задержаны 20 - 30 человек. Активистка Марина Савватеева отметила, что люди начали расходиться после того, как она и другие общественники попросили их об этом во избежание каких-либо провокаций.
Ранее сообщалось, что в центре Красноярска полковник полиции подходит к подросткам, которые направляются на несанкционированный протест, и проводит воспитательные беседы. Он напоминает, что акция незаконна и участие в ней повлечёт административную ответственность.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.