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В Чите часть полицейских не стала задерживать протестующих

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chita.ru

В Чите часть полицейских не стала задерживать протестующих
фото: сайт МВД РФ

В Чите часть полицейских отказались разгонять несогласованную с властями акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 23 января в городе на митинг вышли около 300 человек.

Протестующие проводили уходящих полицейских криками: «Молодцы». Однако во время акции задержаны  20 - 30 человек. Активистка  Марина Савватеева отметила, что люди начали расходиться после того, как она и другие общественники попросили их об этом во избежание каких-либо провокаций. 

Ранее сообщалось, что в центре Красноярска полковник полиции подходит к подросткам, которые направляются на несанкционированный протест, и проводит воспитательные беседы. Он напоминает, что акция незаконна и участие в ней повлечёт административную ответственность.

БА

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