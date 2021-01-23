В Красноярске полковник полиции проводит воспитательные беседы с подростками на акции протеста

В центре Красноярска полковник полиции подходит к подросткам, которые направляются на несанкционированную акцию в поддержу Алексея Навального, и проводит воспитательные беседы.
Полицейский напоминает несовершеннолетним, что акция незаконна и участие в ней повлечёт административную ответственность. Так, подойдя к двум мальчикам на улице, он сообщил, что наказание может коснуться не только их, но и их родителей, и попросил отправиться домой.
При этом некоторые подростки уверяли, что пришли на митинг из-за интереса, «просто посмотреть», как он будет проходить. Вместе с полковником полиции разъяснительную работу с несовершеннолетними проводила местный детский омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что несовершеннолетние стоят живой цепью перед митингующими во Владивостоке.
Красноярск. Воспитательный момент. pic.twitter.com/Y3EMOUT1ma— Юлия Витязева (@Vityzeva) January 23, 2021