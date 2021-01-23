Кузнецова сообщила о «живой цепи» из детей на протесте во Владивостоке
23 января 2021, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: kadara.ru
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке. По ее словам, несовершеннолетние стоят живой цепью перед митингующими.
«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» - написала она в Facebook.
СМИ пишут, что на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке довольно много подростков, которых поставили в первые ряды. Сейчас толпа направилась к дому правительства. Очевидцы отметили, что несовершеннолетние принимают активное участие в несанкционированном мероприятии.
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