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Кузнецова сообщила о «живой цепи» из детей на протесте во Владивостоке

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kadara.ru

Кузнецова сообщила о «живой цепи» из детей на протесте во Владивостоке
Анна Кузнецова, фото: President of Russia/Twitter.com/ globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке. По ее словам, несовершеннолетние стоят живой цепью перед митингующими.

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» - написала она в Facebook.

СМИ пишут, что на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке  довольно много подростков, которых поставили в первые ряды. Сейчас толпа направилась к дому правительства. Очевидцы отметили, что несовершеннолетние принимают активное участие в несанкционированном мероприятии.

БА

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