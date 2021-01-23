СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

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23 января 2021, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ одобрили законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», - говорится в сообщении СК РФ.

В Верховном суде отметили, что представленный проект федерального закона рассмотрен. Имеется замечание юридико-технического характера, добавили в ведомстве.

При этом Марченко добавил, что данный законопроект находится на рассмотрении правительства. В документе идет речь о введении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к организации массовых беспорядков в виде лишения свободы до десяти лет.