В Ростове-на-Дону проходит незаконная акция, парковка в центре города невозможна
23 января 2021, 15:36[ «Аргументы Недели» ]
В центре Ростова-на-Дону проходит митинг сторонников Алексея Навального. Участники несогласованной акции пытаются разобрать заграждения, полиция активно им препятствует. К Публичной библиотеке невозможно проехать.
Там собралось порядка 500 человек, вокруг дежурят сотрудники полиции. Вход в здание охраняет ОМОН.
Со стороны Кировского и Пушкинской для желающих попасть на митинг сделали специальный проход, по которому могут пройти только зарегистрированные участники.
Машины, оставленные на улице Максима Горького, увозят эвакуаторы, хотя парковка разрешена там в любом месте.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.