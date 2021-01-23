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В Ростове-на-Дону проходит незаконная акция, парковка в центре города невозможна

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону проходит незаконная акция, парковка в центре города невозможна
митинг, фото: Фото: RostovGazeta

В центре Ростова-на-Дону проходит митинг сторонников Алексея Навального. Участники несогласованной акции пытаются разобрать заграждения, полиция активно им препятствует. К Публичной библиотеке невозможно проехать.

Там собралось порядка 500 человек, вокруг дежурят сотрудники полиции. Вход в здание охраняет ОМОН.

Со стороны Кировского и Пушкинской для желающих попасть на митинг сделали специальный проход, по которому могут пройти только зарегистрированные участники.

Машины, оставленные на улице Максима Горького, увозят эвакуаторы, хотя парковка разрешена там в любом месте.

Посольство США в Москве разместило точные данные о месте и времени проведения протестов 23 января.

НС

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