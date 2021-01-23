Посольство США в Москве разместило точные данные о месте и времени проведения протестов 23 января

Аргументы Недели → Армия 13+

23 января 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На своем официальном сайте, ссылаясь на СМИ, Посольство США в Москве разместило информацию о том, что «в субботу, 23 января, по всей России планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. Эти демонстрации могут быть несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий».

Далее идет перечисление городов и мест, где должны проходить митинги и времени их начала: «В Москве демонстранты планируют собраться около Пушкинской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Кремля. В Санкт-Петербурге демонстранты планируют собраться около Сенатской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).

В Екатеринбурге демонстранты планируют собраться у входа на стадион «Динамо», 12 по улице Еремина примерно в 14:00 и пройти маршем по набережной городского озера в сторону Драматического театра. В Перми демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко примерно в 14 часов и двинуться в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.

В Челябинске демонстранты планируют собраться на бульваре Славый примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.

В Красноярске демонстранты планируют собраться на Красной (Красной) площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону центра города. В Новосибирске демонстранты планируют собраться на Красном проспекте, 63 возле Дома офицеров примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону площади Ленина. В Омске демонстранты планируют собраться на Ленинградской площади, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Соборной площади.

Во Владивостоке демонстранты планируют собраться у памятника борцам за советскую власть на Светланской улице в 14:00. В Хабаровске демонстранты планируют собраться на площади Ленина в 12.00. В Улан-Удэ митингующие планируют собраться на Театральной площади в 14:00. В Иркутске митингующие планируют собраться на площади на улице Урицкого на площади у центра бытового обслуживания «Дом Быта»».

Точность этих данных поражает, если не сказать больше.