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8 декабря 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

салат "Оливье", Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Аналитики подсчитали индекс салата "Оливье" в 2020 году. Согласно последней информации, продукты для приготовления порции этого блюда на семью из четырех человек обойдутся в 355 рублей 60 копеек.

Средняя стоимость салата увеличилась по сравнению с 2019 годом на 7 процентов. Уточняется, что при расчете индекса "Оливье" учитываются цены на картофель (13,5 рубля за 500 г), консервированные огурцы (59,5 рубля за 500 г), горошек (62 рубля за 380 г), вареную колбасу (164,4 рубля за 300 г), морковь (7 рублей за 200 г), куриные яйца (26 рублей за четыре шт.), репчатый лук (3,8 рубля за 100 г), а также майонез (19,4 рубля за 200 г).

Как сообщает RT, цены на вышеуказанные продукты определялись на базе анализа более 23 млрд кассовых чеков.