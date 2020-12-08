Финансовые эксперты Марченко и Сидорова рассказали, как грамотно спланировать новогодний бюджет

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8 декабря 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

новогодняя елка, pixabay.com

Финансовые эксперты рассказали журналистам, как распланировать свой бюджет, чтобы после новогодних праздников – украшения дома, приготовления блюд, покупки подарков и нарядов – не влезть в долги.

Финансовый консультант Евгений Марченко заявил, что готовиться к Новому году следует за три-четыре месяца. Примерно в сентябре желательно расписать перечень подарков и начать их подбор. Покупать презенты лучше в ноябре – в период скидок. Эксперт в беседе с телеканалом "МИР 24" отметил, что если в этом году человек не успел подготовиться заблаговременно, то праздник следует отметить на 20 процентов суммы дохода. По словам Марченко, это вполне реально, учитывая, что большинство мероприятий отменены из-за COVID-19.

Маркетолог и медиаменеджер Алена Сидорова в свою очередь заявила, что грамотно спланировать новогодний бюджет поможет таблица в Excel. Специалист посоветовала выписать все задачи и сгруппировать их по тому или иному принципу. Необходимо конкретно описать цели, установить дедлайны и составить календарь задач в хронологическом порядке.