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Специалисты МЧС рассказали, как украшать новогоднюю елку, чтобы избежать пожара

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Специалисты МЧС рассказали, как украшать новогоднюю елку, чтобы избежать пожара
елочные украшения, pixabay.com

Специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю елку, чтобы избежать пожара. По словам экспертов, деревья следует ставить вдали от стен, а также не приобретать ели высотой под потолок.

В МЧС уточнили, что елка должна крепиться на устойчивом основании и не мешать выходу из помещения. Ее ветки должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от потолка и стен.

Спасатели призвали особенно внимательно относиться к выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочных украшений – они должны иметь сертификат качества. Ни в коем случае нельзя оборачивать электролампы бумагой или тканью. Не рекомендуется украшать дерево свечами, ватой и бумажными игрушками.

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