Специалисты МЧС рассказали, как украшать новогоднюю елку, чтобы избежать пожара
6 декабря 2020, 11:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю елку, чтобы избежать пожара. По словам экспертов, деревья следует ставить вдали от стен, а также не приобретать ели высотой под потолок.
В МЧС уточнили, что елка должна крепиться на устойчивом основании и не мешать выходу из помещения. Ее ветки должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от потолка и стен.
Спасатели призвали особенно внимательно относиться к выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочных украшений – они должны иметь сертификат качества. Ни в коем случае нельзя оборачивать электролампы бумагой или тканью. Не рекомендуется украшать дерево свечами, ватой и бумажными игрушками.
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