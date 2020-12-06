Специалисты МЧС рассказали, как украшать новогоднюю елку, чтобы избежать пожара

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6 декабря 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

елочные украшения, pixabay.com

Специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю елку, чтобы избежать пожара. По словам экспертов, деревья следует ставить вдали от стен, а также не приобретать ели высотой под потолок.

В МЧС уточнили, что елка должна крепиться на устойчивом основании и не мешать выходу из помещения. Ее ветки должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от потолка и стен.

Спасатели призвали особенно внимательно относиться к выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочных украшений – они должны иметь сертификат качества. Ни в коем случае нельзя оборачивать электролампы бумагой или тканью. Не рекомендуется украшать дерево свечами, ватой и бумажными игрушками.