Финансовый консультант Доржиев рассказал, как сэкономить на Новый год и не потерять праздничное настроение

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4 декабря 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

новогодние украшения, pixabay.com

Независимый финансовый консультант, частный инвестор, Александр Доржиев в беседе с журналистами рассказал, можно ли создать праздничное настроение, не потратив много денег при подготовке к Новому году.

Эксперт считает что расходы можно оптимизировать не в ущерб собственному праздничному настроению.

Александр Доржиев в беседе с Радио Sputnik отметил, что следует разумно подойти к выбору подарков для родных и друзей и купить их заранее, чтобы не пришлось переплачивать за случайные и ненужные вещи. Финансовый консультант напомнил, что главное – не стоимость презента, а внимание.

Сэкономить можно и на новогоднем столе, если заблаговременно продумать меню и не готовить слишком много еды. По мнению Доржиева, ужин может состоять из двух салатов и одного горячего блюда. Следует лишь подумать, как красиво оформить и подать их. Продукты можно приобрести заранее в 2-3 магазинах.

Кроме того, консультант заметил, что необязательно покупать елку – для праздничного настроения хватит всего нескольких веток.