Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год

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3 декабря 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга обратились к туристам, которые собирались встретить Новый год в городе на Неве.

Вице-губернатор Евгений Елин Санкт-Петербурга попросил их воздержаться от посещения города. Он отметил, что в северной столице «очень любят гостей, но, извините, не в этом году».

«Мы говорим гостям - давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», - сказал Елин.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга вводят новые ограничения по коронавирусу.