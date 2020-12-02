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Власти Петербурга вводят новые ограничения по коронавирусу

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Петербурга вводят новые ограничения по коронавирусу
Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. Соответствующее решение принято руководством города.

Согласно распоряжению, работать будут только места, готовящие еду на вынос и для доставки, производственные столовые, а также заведения на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Кроме того, 25-29 декабря и 4-10 января предприятия общепита не смогут принимать клиентов с 19.00 до 6.00. Также с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец в Петербурге закрыт Роспотребнадзором после концерта Басты.

ДВа

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