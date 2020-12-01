Ледовый дворец в Петербурге закрыт Роспотребнадзором после концерта Василия Вакуленко (Басты)

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты и передал материалы о данном мероприятии в суд, заявила глава ведомства Анна Попова.
Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве, Попова высказала мнение, что на концерт собралось "недопустимо большое количество людей".
Ранее в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что проведение концерта Басты было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов – зал был заполнен на 50%, танцпол заменен на партер с креслами. Вакуленко пришлось давать два концерта, чтобы люди не сидели в соседних креслах, и было выполнено требование по проведению мероприятий в период пандемии ковида.
Певец дал официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации:
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