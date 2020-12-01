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Ледовый дворец в Петербурге закрыт Роспотребнадзором после концерта Василия Вакуленко (Басты)

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Ледовый дворец в Петербурге закрыт Роспотребнадзором после концерта Василия Вакуленко (Басты)
Баста, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты и передал материалы о данном мероприятии в суд, заявила глава ведомства Анна Попова.

Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве, Попова высказала мнение, что на концерт собралось "недопустимо большое количество людей".

Ранее в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что проведение концерта Басты было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов – зал был заполнен на 50%, танцпол заменен на партер с креслами.  Вакуленко пришлось давать два концерта, чтобы  люди не сидели в соседних креслах, и было выполнено требование по проведению мероприятий в период пандемии ковида.

Певец дал официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации:

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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

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